Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва

При проведении мобилизации в Украине предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.
Подробнее о том, кто и как может оформить бронь от призыва - в материале РБК-Украина ниже.
Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.
Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:
Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.
Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.
Фото: пример бланка для подачи на бронь
Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.
Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае:
Напомним, в Украине до 23 августа будет продолжаться всеобщая мобилизация. Соответствующую инициативу президента сегодня поддержал парламент.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минэкономики анонсировали онлайн-подачу заявлений на отсрочку от службы. На данный момент отсрочку от мобилизации получили 520 тысяч человек.