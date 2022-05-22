UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизация и бронь. Кто может получить отсрочку от призыва

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

При проведении мобилизации в Украине предусмотрена так называемая бронь военнообязанных. Предприятия могут оформить отсрочку от призыва для своих сотрудников, если это необходимо для обеспечения их работы.

Подробнее о том, кто и как может оформить бронь от призыва - в материале РБК-Украина ниже.

Бронирование военнообязанных: что это

Возможность бронирования служащих предусмотрена законом о мобилизации для обеспечения функционирования учреждений и организаций в особенный период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

  • в органах государственной власти и других государственных органах,
  • в органах местного самоуправления,
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы.

Забронированные лица не подлежат принятию в военном резерве.

Как получить бронь

Для бронирования сотрудников предприятия должны представить Министерству экономики согласованные Министерством обороны предложения в печатной или электронной форме с соответствующим обоснованием. Минэкономики обобщает представленные предложения по бронированию военнообязанных и в течение одного рабочего дня принимает решение и направляет его копию Министерству обороны и предприятию.

Фото: пример бланка для подачи на бронь

Сколько длится отсрочка

Срок действия отсрочки должен быть указан в решении Министерства экономики, однако он не может превышать 6 месяцев.

Аннулирование отсрочки

Предоставленная отсрочка от призыва аннулируется в случае:

  • истечения срока действия,
  • выполнения или отмены задачи предприятия по удовлетворению потребностей ВСУ, других военных формирований, населения,
  • ликвидации предприятия,
  • увольнения военнообязанного с предприятия.

Напомним, в Украине до 23 августа будет продолжаться всеобщая мобилизация. Соответствующую инициативу президента сегодня поддержал парламент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Минэкономики анонсировали онлайн-подачу заявлений на отсрочку от службы. На данный момент отсрочку от мобилизации получили 520 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в УкраинеВойна в Украине