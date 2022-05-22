Мобілізація і бронь. Хто може отримати відстрочку від призову

При проведенні мобілізації в Україні передбачена так звана бронь військовозобов'язаних. Підприємства можуть оформити відстрочку від призову для своїх співробітників, якщо це необхідно для забезпечення їх роботи.
Детальніше про те, хто і як може оформити бронь від призову - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Можливість бронювання службовців передбачена законом про мобілізацію для забезпечення функціонування установ і організацій в особливий період.
Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:
Заброньовані особи не підлягають прийняттю у військовий резерв.
Для бронювання співробітників підприємства повинні представити Міністерству економіки узгоджені Міністерством оборони пропозиції в друкованій або електронній формі з відповідним обґрунтуванням. Мінекономіки узагальнює подані пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня приймає рішення та надсилає його копію Міністерству оборони та підприємству.
Фото: приклад бланка для подачі на бронь
Термін дії відстрочки повинен бути вказаний в рішенні Міністерства економіки, однак він не може перевищувати 6 місяців.
Надана відстрочка від призову анулюється у разі:
Нагадаємо, в Україні до 23 серпня триватиме загальна мобілізація. Відповідну ініціативу президента сьогодні підтримав парламент.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Мінекономіки анонсували онлайн-подачу заяв на відстрочку від служби. На даний момент відстрочку від мобілізації отримали 520 тисяч осіб.