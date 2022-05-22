Мобілізація і бронь. Хто може отримати відстрочку від призову

Бронювання військовозобов'язаних: що це

Можливість бронювання службовців передбачена законом про мобілізацію для забезпечення функціонування установ і організацій в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади та інших державних органах,

в органах місцевого самоврядування,

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні замовлення.

Заброньовані особи не підлягають прийняттю у військовий резерв.

Як отримати бронь

Для бронювання співробітників підприємства повинні представити Міністерству економіки узгоджені Міністерством оборони пропозиції в друкованій або електронній формі з відповідним обґрунтуванням. Мінекономіки узагальнює подані пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня приймає рішення та надсилає його копію Міністерству оборони та підприємству.

Фото: приклад бланка для подачі на бронь

Скільки триває відстрочка

Термін дії відстрочки повинен бути вказаний в рішенні Міністерства економіки, однак він не може перевищувати 6 місяців.

Анулювання відстрочки

Надана відстрочка від призову анулюється у разі: