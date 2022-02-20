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Из-за мобилизации. Оккупированная часть Луганской области будет без связи и интернета

Автор: Александр Мороз

Пророссийские боевики проводят всеобщую мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В Луганске уже заявили, что из-за этого население может остаться без связи и интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что по распоряжению главаря так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника о всеобщей мобилизации сотрудники местного мобильного оператора прибыли в военные комиссариаты.

"В связи с сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи "Лугаком" и интернета на всей территории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе объявили всеобщую мобилизацию, мужчин в возрасте от 18 до 55 лет обязали прибыть в военкоматы. Также известно, что мужчины этой возрастной группы не могут покинуть оккупированную территорию в рамках эвакуации.

При этом, по данным украинской разведки, боевики готовят теракты в ОРДЛО.

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