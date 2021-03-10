В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, есть жертвы

На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.

В комментарии РБК-Украина начальник отдела коммуникации Управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская рассказала, что 10 марта в 09:40 в Бердянское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире в многоэтажке произошел взрыв.

На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.

В результате на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения госпитализирована в больницу.

"Пока что решается вопрос правовой квалификации. Потому что нужно, чтобы мы поняли, что именно взорвалось... Женщина 1971 года рождения в тяжелом состоянии находится в больнице. Непонятно, выживет ли она", - отметила Лебединская.