UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В многоэтажке Бердянска прогремел взрыв, есть жертвы

Автор: Юлия Струк

В среду, 10 марта, в Бердянске Запорожской области на 7-м этаже девятиэтажного дома по улице Волонтеров,156 произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает местное издание "Бердянск24".

Правоохранители сообщают о двух погибших мужчинах. Также вследствие взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте инцидента работает полиция и представители экстренных служб.

В комментарии РБК-Украина начальник отдела коммуникации Управления Нацполиции в Запорожской области Елена Лебединская рассказала, что 10 марта в 09:40 в Бердянское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в квартире в многоэтажке произошел взрыв.

На месте происшествия правоохранители установили, что в квартире произошел взрыв неизвестного устройства.

В результате на месте погибли жители квартиры - двое мужчин 50 и 60 лет, женщина 1971 года рождения госпитализирована в больницу.

"Пока что решается вопрос правовой квалификации. Потому что нужно, чтобы мы поняли, что именно взорвалось... Женщина 1971 года рождения в тяжелом состоянии находится в больнице. Непонятно, выживет ли она", - отметила Лебединская.

Напомним, 9 марта в городе Кропивницкий вечером произошел взрыв в квартире девятиэтажки по улице Юрия Коваленко. В результате этого пострадали два человека.

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате инцидента погибли три человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БердянскЖертвыВзрыв
Читайте также
На военной базе в Гвинее прогремел взрыв, погибли 15 человек
В Нидерландах возле центра по тестированию на COVID прогремел взрыв
Прогноз погоды