У багатоповерхівці Бердянська прогримів вибух, є жертви

Правоохоронці повідомляють про двох загиблих чоловіків. Також внаслідок вибуху серйозно постраждала жінка, яку у важкому стані госпіталізували.

На місці інциденту працює поліція і представники екстрених служб.

У коментарі РБК-Україна начальник відділу комунікації Управління Нацполіції у Запорізькій області Олена Лебединська розповіла, що 10 березня о 09:40 в Бердянське районне відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі у багатоповерхівці стався вибух.

На місці події правоохоронці встановили, що в квартирі стався вибух невідомого пристрою.

В результаті на місці загинули жителі квартири - двоє чоловіків 50 і 60 років, жінка 1971 року народження госпіталізована в лікарню.

"Поки що вирішується питання правової кваліфікації. Тому що потрібно, щоб ми зрозуміли, що саме вибухнуло... Жінка 1971 року народження у тяжкому стані знаходиться у лікарні. Незрозуміло, чи виживе вона", - зазначила Лебединська.