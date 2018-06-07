Багато партнерів України бояться її присутності в НАТО, - Турчинов

За словами Турчинова, вони побоюються загрози військового конфлікту з Російською Федерацією

Багато партнерів України бояться її присутності в НАТО. Про це сьогодні в ході 9-го Національного експертного форуму заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є багато наших партнерів, які бояться присутності України в НАТО, адже тоді вони отримають загрозу військового конфлікту з Російською Федерацією", - сказав Турчинов.

При цьому секретар РНБО зазначив, що закріплення курсу України на участь в НАТО можливе шляхом внесення відповідних змін до Конституції, однак для цього потрібен всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, раніше сьогодні Турчинов заявив, що Мінські переговори не забезпечують конкретного результату деокупації українських територій. За його словами, Росія сама не хоче врегулювання ситуації на Донбасі.