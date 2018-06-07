Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Минские переговоры не обеспечивают конкретного результата деоккупации территорий, - Турчинов

НовостиПолитика    07.06.2018 - 12:12
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)
Фото: Александр Турчинов (turchynov.com)

По словам Турчинова, Россия сама не хочет урегулирования ситуации на Донбассе

Минские переговоры не обеспечивают конкретного результата деоккупации украинских территорий. Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.   

"Минск не обеспечивает конкретного результата деоккупации украинских территорий, но есть другая проблема: альтернативы Минским переговорам на сегодня не существует", - сказал Турчинов. 

Он заявил, что единственной причиной такой безрезультатности является то, что Россия сама не хочет урегулирования ситуации на Донбассе. 

Напомним, 6 июня Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией, - Аваков ГПУ расследует содействие Следкома России боевикам на Донбассе
Теги публикации: Донбасс, минские соглашения, агрессия РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top