Минские переговоры не обеспечивают конкретного результата деоккупации территорий, - Турчинов

По словам Турчинова, Россия сама не хочет урегулирования ситуации на Донбассе

Минские переговоры не обеспечивают конкретного результата деоккупации украинских территорий. Об этом сегодня в ходе 9-го Национального экспертного форума заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Минск не обеспечивает конкретного результата деоккупации украинских территорий, но есть другая проблема: альтернативы Минским переговорам на сегодня не существует", - сказал Турчинов.

Он заявил, что единственной причиной такой безрезультатности является то, что Россия сама не хочет урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, 6 июня Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.