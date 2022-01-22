Много ДТП. В Киеве из-за снегопада образовались заторы

Днем 22 января в Киеве из-за снегопада образовались пробки. На столичных магистралях много ДТП, которые привели к заторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps .

Правый берег

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Правом берегу столицы. Пробки замечены на отдельных участках проспекта Победы, бульвара Тараса Шевченко, улице Леси Украинки. Движение на этих магистралях затруднено, в том числе из-за ДТП.

Затруднено движение на некоторых участках Голосеевского проспекта и Большой Окружной дороги. На мостах через Днепр заторы не наблюдаются.

Левый берег

На Левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и некоторых участках улицы Братиславская. В этой части столицы движение также затруднено из-за многочисленных аварий на дорогах.

Фото: карта пробок в Киеве 22 января (google.com/maps)