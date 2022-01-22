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Много ДТП. В Киеве из-за снегопада образовались заторы

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Киев, Суббота 22 января 2022 15:39
Много ДТП. В Киеве из-за снегопада образовались заторы Фото: в Киеве 22 января из-за снегопада и ДТП образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Днем 22 января в Киеве из-за снегопада образовались пробки. На столичных магистралях много ДТП, которые привели к заторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Правом берегу столицы. Пробки замечены на отдельных участках проспекта Победы, бульвара Тараса Шевченко, улице Леси Украинки. Движение на этих магистралях затруднено, в том числе из-за ДТП.

Затруднено движение на некоторых участках Голосеевского проспекта и Большой Окружной дороги. На мостах через Днепр заторы не наблюдаются.

Левый берег

На Левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана и некоторых участках улицы Братиславская. В этой части столицы движение также затруднено из-за многочисленных аварий на дорогах.

Много ДТП. В Киеве из-за снегопада образовались заторы

Фото: карта пробок в Киеве 22 января (google.com/maps)

Напомним, сегодня в Киеве синоптики ожидали небольшой снег и западный ветер 7-12 метров в секунду.

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