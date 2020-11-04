Почтовые бюллетени замедляют подсчет голосов в ключевых штатах США

В США закрылись уже все избирательные участки, сейчас продолжается подсчет голосов на выборах президента. По последним данным лидирует кандидат Джо Байден, у него 220 голосов выборщиков, а у Дональда Трампа - 213.

Об этом сообщает CNN.

Однако, в ключевых штатах - Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия - подсчет голосов замедляется из-за большого количества почтовых бюллетеней. Часть американцев голосовала по почте в связи с пандемией.

Ожидается, что бюллетени, отправленные по почте, побившие рекорды в этом году в результате пандемии COVID-19, будут в пользу Байдена, чья кампания побудила демократов голосовать досрочно, в то время как офлайн-голосование в день выборов могло дать Трампу преимущество, сообщает CNN.

По данным этого же телеканала, ситуация в штатах Пенсильвания, Висконсин, Мичиган и Джорджия такая:

В Пенсильвании держит лидерство Трамп (56%), у Байдена 42%. Обработано 71% голосов.

В штате Висконсин обработали 80% голосов. У Трампа 51%, у Байдена 47%.

В Джорджии обработали 91% голосов. У Трампа 50%, а у Байдена 48%.

В Мичигане подсчитали 65% голосов. Лидирует Трамп (53%), у Байдена 45%.

Напомним, Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.