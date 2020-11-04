Поштові бюлетені уповільнюють підрахунок голосів у ключових штатах США

В США закрилися вже всі виборчі дільниці, зараз триває підрахунок голосів на виборах президента. За останніми даними лідирує кандидат Джо Байден, у нього 220 голосів вибірників, а у Дональда Трампа - 213.

Про це повідомляє CNN.

Однак, у ключових штатах - Пенсільванії, Вісконсін, Мічиган і Джорджія - підрахунок голосів сповільнюється через велику кількість поштових бюлетенів. Частина американців голосувала поштою у зв'язку з пандемією.

Очікується, що бюлетені, надіслані поштою, які побили рекорди в цьому році в результаті пандемії COVID-19, будуть на користь Байдена, чия кампанія спонукала демократів голосувати достроково, в той час як офлайн-голосування в день виборів могло дати Трампу перевагу, повідомляє CNN.

За даними цього ж телеканалу, ситуація в штатах Пенсільванія, Вісконсін, Мічиган і Джорджія така:

В Пенсільванії тримає лідерство Трамп (56%), у Байдена 42%. Опрацьовано 71% голосів.

В штаті Вісконсін обробили 80% голосів. У Трампа 51%, у Байдена 47%.

В Джорджії обробили 91% голосів. У Трампа 50%, а у Байдена 48%.

В Мічигані підрахували 65% голосів. Лідирує Трамп (53%), у Байдена 45%.

Нагадаємо, Трамп заявив про спробу вкрасти у нього перемогу на виборах президента.