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Многие западные военные не верили, что Киев выстоит в первые дни, - экс-глава ЦРУ

Дэвид Петреус (Фото: abcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Многие западные военные и аналитики не верили, что Украина сможет выстоять в войне против России в первые дни. Об этом сообщил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"В первые дни встал настоящий вопрос, смогут ли украинские войска выдержать наступление россиян. Многие наблюдатели, конечно, переоценивали возможности РФ и недооценивали то, на что способны украинцы", - заявил Петреус.

По его словам, ранее он бывал в Украине, в том числе и на передовой в зоне ООС, и почувствовал, насколько крепкими, решительными и боеспособными были украинские силы уже тогда.

"Впоследствии они очень быстро получили чрезвычайное количество западных, а также некоторых восточных систем оружия, транспортных средств и т.д. Следовательно, что они имеют сейчас – это силу, наполненную абсолютно решительной, несокрушимой волей, которая теперь вооружена одними из лучших военных технологий в мире", - заявил американский генерал.

По его убеждению, когда украинцы получат на вооружение все новые возможности, они начнут возвращать свои территории, которые им пришлось потерять под давлением российского наступления на востоке и на юго-востоке.

"То, что сделали люди в Украине, вызвало не просто сочувствие, не просто благодарность, а очень значительную поддержку. Опросы общественного мнения в США свидетельствуют, что около 75% американцев поддерживают нашу помощь Украине. Я думаю, что так же происходит во многих других странах мира. Мы будем стоять вместе с украинцами, пока это будет продолжаться", - подчеркнул Петреус.

Ранее ЦРУ призвало выйти на связь россиян, не поддерживающих войну в Украине. Таким образом американская разведка предприняла новый шаг по продвижению своего присутствия в даркнете.

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