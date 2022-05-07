Багато західних військових не вірили, що Київ вистоїть в перші дні, - екс-глава ЦРУ

"У перші дні постало справжнє питання, чи зможуть українські війська витримати Наступ росіян. Багато спостерігачів, звичайно, переоцінювали можливості РФ і недооцінювали те, на що здатні українці", - заявив Петреус.

За його словами, раніше він бував в Україні, в тому числі і на передовій в зоні ООС, і відчув, наскільки міцними, рішучими й боєздатними були українські сили вже тоді.

"Згодом вони дуже швидко отримали надзвичайну кількість західних, а також деяких східних систем зброї, транспортних засобів і т. д. Отже, що вони мають зараз - це силу, наповнену абсолютно рішучою, незламною волею, яка тепер озброєна одними з кращих військових технологій у світі", - заявив американський генерал.

На його переконання, коли українці отримають на озброєння все нові можливості, вони почнуть повертати свої території, які їм довелося втратити під тиском російського наступу на Сході та на південному сході.

"Те, що зробили люди в Україні, викликало не просто співчуття, не просто подяку, а дуже значну підтримку. Опитування громадської думки в США свідчать, що близько 75% американців підтримують нашу допомогу Україні. Я думаю, що так само відбувається в багатьох інших країнах світу. Ми будемо стояти разом з українцями, поки це буде продовжуватися", - підкреслив Петреус.