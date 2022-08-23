UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Многие умолчали о событиях в Крыму. Зеленский назвал причину войны в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Многие страны промолчали, когда Россия вторглась в Крым, и это стало одной из ключевых причин полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Крымской платформы.

"Мы благодарны, что многие в мире не молчали обо всем этом (о событиях в Крыму и оккупацию полуострова, - ред.), многие противодействовали постоянно, помогали нам, боролись. Но, в то же время, многие промолчали и это правда, старались не замечать, что происходило в Крыму. И это стало одной из ключевых причин, по моему мнению, всего, что происходит сейчас в Украине и мире", - сказал он.

При этом президент отметил, что важно помнить о тех, кто сопротивляется и защищает свободу в Крыму по сей день.

"Их репрессируют. Но мы видим их, мы знаем о них, мы им благодарны", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в Киеве 23 августа стартовал саммит Крымской платформы. В мероприятии принимают участие представители около 60 стран мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКрымКрымская платформа