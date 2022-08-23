Багато хто промовчав про події в Криму. Зеленський назвав причину війни в Україні

Багато країн промовчали, коли Росія вторглася в Крим, і це стало однією з ключових причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час саміту Кримської платформи.

"Ми вдячні, що багато хто в світі не мовчав про все це (про події в Криму і окупацію півострова, - ред.), багато протидіяли постійно, допомагали нам, боролися. Але, в той же час, багато промовчали і це правда, намагалися не помічати, що відбувалося в Криму. І це стало однією з ключових причин, на мою думку, всього, що відбувається зараз в Україні та світі", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що важливо пам'ятати про тих, хто чинить опір і захищає свободу в Криму донині.

"Їх репресують. Але ми бачимо їх, ми знаємо про них, ми їм вдячні", - підкреслив глава держави.