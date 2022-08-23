Багато хто промовчав про події в Криму. Зеленський назвав причину війни в Україні

Багато країн промовчали, коли Росія вторглася в Крим, і це стало однією з ключових причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час саміту Кримської платформи.
"Ми вдячні, що багато хто в світі не мовчав про все це (про події в Криму і окупацію півострова, - ред.), багато протидіяли постійно, допомагали нам, боролися. Але, в той же час, багато промовчали і це правда, намагалися не помічати, що відбувалося в Криму. І це стало однією з ключових причин, на мою думку, всього, що відбувається зараз в Україні та світі", - сказав він.
При цьому президент зазначив, що важливо пам'ятати про тих, хто чинить опір і захищає свободу в Криму донині.
"Їх репресують. Але ми бачимо їх, ми знаємо про них, ми їм вдячні", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, у Києві 23 серпня стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу.
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