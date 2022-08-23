RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Багато хто промовчав про події в Криму. Зеленський назвав причину війни в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Багато країн промовчали, коли Росія вторглася в Крим, і це стало однією з ключових причин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час саміту Кримської платформи.

"Ми вдячні, що багато хто в світі не мовчав про все це (про події в Криму і окупацію півострова, - ред.), багато протидіяли постійно, допомагали нам, боролися. Але, в той же час, багато промовчали і це правда, намагалися не помічати, що відбувалося в Криму. І це стало однією з ключових причин, на мою думку, всього, що відбувається зараз в Україні та світі", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що важливо пам'ятати про тих, хто чинить опір і захищає свободу в Криму донині.

"Їх репресують. Але ми бачимо їх, ми знаємо про них, ми їм вдячні", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у Києві 23 серпня стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКримКримська платформа