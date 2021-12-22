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Мнения разделились: украинцы дали оценку текущему курсу гривны к доллару

Автор: Александр Белоус

Мнения украинцев относительно обоснованности текущего курса гривны разделились. Считают его заниженным по отношению к доллару 28% опрошенных, завышенным - 19% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Соответствующим реалиям валютного рынка курс гривны считают 22% опрошенных. Впрочем, треть респондентов (31%) в данном вопросе не смогли определиться.

По сравнению с прошлым годом заметно уменьшилось число тех, кто считает курс гривны завышенным - на 8% уменьшилось число тех, кто считает переоцененность гривны значительной и на 1% - незначительной. Зато число тех, кто считает гривну в разной степени недооцененной, практически не изменилось. На 6% увеличилось число тех, кто считает обоснованным текущий курс гривны.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, осенью 2021 год для хранения денежных сбережений наибольшим доверием украинцев пользуется доллар США (40%). Вдвое меньше украинцы доверяют евро (19%). Национальной валюте гривне доверяет каждый десятый житель Украины (10%).

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