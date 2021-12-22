Думки розділилися: українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Відповідним реаліям валютного ринку курс гривні вважають 22% опитаних. Втім, третина респондентів (31%) в даному питанні не змогли визначитися.

У порівнянні з минулим роком помітно зменшилася кількість тих, хто вважає курс гривні завищеним - на 8% зменшилася кількість тих, хто вважає переоціненість гривні значною і на 1% - незначною. Зате число тих, хто вважає гривню в різному ступені недооціненою, практично не змінилося. На 6% збільшилася кількість тих, хто вважає обґрунтованим поточний курс гривні.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.