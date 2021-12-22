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Думки розділилися: українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Автор: Олександр Білоус

Думки українців щодо обґрунтованості поточного курсу гривні розділилися. Вважають його заниженим по відношенню до долара 28% опитаних, завищеним - 19% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Research & Branding Group.

Відповідним реаліям валютного ринку курс гривні вважають 22% опитаних. Втім, третина респондентів (31%) в даному питанні не змогли визначитися.

У порівнянні з минулим роком помітно зменшилася кількість тих, хто вважає курс гривні завищеним - на 8% зменшилася кількість тих, хто вважає переоціненість гривні значною і на 1% - незначною. Зате число тих, хто вважає гривню в різному ступені недооціненою, практично не змінилося. На 6% збільшилася кількість тих, хто вважає обґрунтованим поточний курс гривні.

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 14 по 25 жовтня 2021 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, восени 2021 рік для зберігання грошових заощаджень найбільшою довірою українців користується долар США (40%). Вдвічі менше українці довіряють євро (19%). Національній валюті гривні довіряє кожен десятий житель України (10%).

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