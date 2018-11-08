Фейк или нет? Все подробности секс-скандала вокруг сотрудника Нацполиции

Коллаж РБК-Украина

Инцидент с оскорблениями и угрозами в адрес студентки от якобы полицейского получил продолжение

Громкий секс-скандал, связанный с обвинениями студентки Натальи Бурейко в адрес сотрудника Нацполиции Александра Варченко, оброс новыми подробностями.

Так, после публикации обращения студентки КПИ в СМИ, многие украинцы предположили, что страница, на которой был опубликован пост, является фейковой. Правда, в этом сомневается известный блогер и юрист Клим Братковский.

"У многих журналистов вопрос - печатать новость о секс-скандале или нет? Фейк или нет? Якобы фейковый аккаунт девочки - нет, сомневаюсь, девочка реальная. Якобы взломали страницу девочки - не факт, если и взломали, то она могла ее восстановить. Плюс есть два поста. Мог быть фейковый аккаунт в Tinder - да, мог, но это нужно доказать", - отметил Клим в Facebook.

А вот народный депутат Антон Геращенко подчеркнул, что Варченко и Бурейко стали жертвами хорошо продуманной и циничной провокации. Политик напомнил, что Наталья подрабатывает в модельном агентстве, а сотрудник Департамента защиты экономики Национальной полиции женат и воспитывает 12-летнего сына.

Наталья Бурейко (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

"Хакерами с использованием публичных фотографий Александра Варченко был зарегистрирован аккаунт в социальной сети знакомств. Затем была начата переписка с потенциальной жертвой - молодой симпатичной студенткой Натальей Бурейко. Переписка началась с традиционных заигрываний, но затем режиссеры этой провокации стали угрожать Наталье от имени Варченко, делая акцент на том, что он как сотрудник силовых структур, может расправиться с девушкой с использованием своего служебного положения. В итоге Наталья была доведена до отчаяния и сделала публичное заявление о том, что ей угрожает сотрудник Национальной полиции", - рассказал Геращенко на своей Facebook-странице и призвал пользователей социальных сетей "развивать в себе критическое мышление и не верить всему, что пишут там".

По словам экс-советника главы МВД, провокаторы таким образом хотели "втоптать в грязь семью Варченко с учетом того, насколько важный пост занимает его жена (Ольга Варченко - первый замглавы ДБР - Ред.)" и "возбудить очередную волну ненависти в обществе к Национальной полиции".

Скриншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

В то же время о ситуации высказался сам Александр Варченко, заявив, что он и его семья подверглась чудовищной информационной атаке. Варченко сказал, что "никогда не был знаком и не вел никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко".

"Не исключаю, что хакерами был создан аккаунт с использованием моих фотографий и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко. Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена, Ольга Варченко, занимает пост первого заместителя Главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало... Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций", - заявил Варченко.

Скриншот поста (facebook.com/Александр Варченко)

К слову, с пунктом о том, что провокация была направлена на очернение Ольги Варченко, не совсем согласен Братковский.

"Давление на его жену - глупость. Это никак не влияет на его гражданскую жену, ей только могут посочувствовать. Нет очевидной фейковости поста, подобные секс-скандалы встречаются часто. Например, хороший семьянин, сотрудник СБУ оказался педофилом, знакомился с девочками в "ВКонтакте", - отметил блогер.

Скриншот поста (facebook.com/klimetin)

Как бы там ни было, сейчас полиция выясняет, кто и с какой целью запугивал Наталью Бурейко.

"Наталье ничего не угрожает со стороны Национальной полиции. Наоборот, полицией будет сделано все возможное для того, чтоб найти злоумышленников, устроивших эту грязную, циничную провокацию", - подчеркнул Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, что киевская студентка Наталья Бурейко обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко в откровенных домогательствах, после которых последовали сообщения с угрозами расправы. Также девушка выложила фото букета цветов и коробки с куриными ногами, которые ей якобы тоже прислал чиновник.

Иллюстративное фото (фото: facebook.com/Наталья Бурейко)

Ранее сообщалось, что в течение двух лет кампания Google уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Видео: РБК-Украина