На МКС вдруге за два місяці стався витік з російського корабля "Прогрес"

На російському кораблі "Прогрес", що приєднаний до МКС вже вдруге за два місяці виникли проблеми з герметизацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space .

Нагадаємо, витік на кораблі "Прогресом 82" стався після подібного інциденту з російським космічним кораблем МС-22 "Союз", який доставив трьох астронавтів на МКС у вересні та повинен був повернути їх додому в березні.

Проте, 14 грудня з корабля "Союз МС-22" витекла вся охолоджуюча рідина, й російські диспетчери зрештою віднесли це до очевидного удару мікрометеорита. Тепер транспортний засіб непридатний для перевезення астронавтів, за винятком випадків надзвичайної ситуації на борту МКС, тому Роскосмос планує запустити інший Союз пізніше цього місяця замість нього.ні.

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