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На МКС второй раз за два месяца произошла утечка с российского корабля "Прогресс"

Фото: на российском космическом грузовом корабле, присоединенном к МКС произошла утечка (flickr.com/astro_alex/)
Автор: Карина Левицкая

На российском корабле "Прогресс", присоединенном к МКС уже второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.

Напомним, утечка на корабле "Прогрессом 82" произошла после подобного инцидента с российским космическим кораблем МС-22 "Союз", который доставил трех астронавтов на МКС в сентябре и должен был вернуть их домой в марте.

Однако, 14 декабря с корабля "Союз МС-22" вытекла вся охлаждающая жидкость, и российские диспетчеры в конце концов отнесли это к очевидному удару микрометеорита. Теперь транспортное средство непригодно для перевозки астронавтов, за исключением случаев чрезвычайной ситуации на борту МКС, поэтому Роскосмос планирует запустить другой Союз позже этого месяца вместо него.

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