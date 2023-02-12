На МКС второй раз за два месяца произошла утечка с российского корабля "Прогресс"

На российском корабле "Прогресс", присоединенном к МКС уже второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space .

Напомним, утечка на корабле "Прогрессом 82" произошла после подобного инцидента с российским космическим кораблем МС-22 "Союз", который доставил трех астронавтов на МКС в сентябре и должен был вернуть их домой в марте.

Однако, 14 декабря с корабля "Союз МС-22" вытекла вся охлаждающая жидкость, и российские диспетчеры в конце концов отнесли это к очевидному удару микрометеорита. Теперь транспортное средство непригодно для перевозки астронавтов, за исключением случаев чрезвычайной ситуации на борту МКС, поэтому Роскосмос планирует запустить другой Союз позже этого месяца вместо него.

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