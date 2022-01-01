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На МКС отправят исследовательские проекты украинских школьников

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Киев, Суббота 01 января 2022 16:55
На МКС отправят исследовательские проекты украинских школьников Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На Международную космическую станцию в 2022 году отправят два исследовательских проекта украинских школьников. Сейчас проходит их отбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"В 2022 году, мы объявим дату, на МКС отправят два исследовательских проекта украинских школ. Сейчас как раз проходит отбор этих проектов", - сказала Маркарова.

По ее словам, сейчас в Украине рассматривают шесть исследовательских проектов школьников. Из них окончательно выберут два и эти эксперименты проведут американские астронавты на МКС.

Напомним, США продлили работу МКС до 2030 года.

Как РБК-Украина сообщало, в конце ноября 2021 года NASA пришлось перенести выход астронавтов в открытый космос из-за риска столкновения с мусором.

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