На МКС відправлять дослідницькі проекти українських школярів
На Міжнародну космічну станцію у 2022 році відправлять два дослідницьких проєкти українських школярів. Зараз проходить їх відбір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" посла України в США Оксани Маркарової.
"У 2022 році, ми оголосимо дату, на МКС відправлять два дослідницьких проєкти українських шкіл. Зараз якраз проходить відбір цих проєктів", - сказала Маркарова.
За її словами, зараз в Україні розглядають шість дослідницьких проєктів школярів. З них остаточно виберуть два і ці експерименти проведуть американські астронавти на МКС.
Нагадавши, США продовжили роботу МКС до 2030 року.
Як РБК-Україна повідомляло, наприкінці листопада 2021 року NASA довелося перенести вихід астронавтів у відкритий космос через ризик зіткнення зі сміттям.