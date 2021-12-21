До МКС вирушила чергова "вантажівка" SpaceX: що відправили астронавтам
Компанія SpaceX направила до Міжнародної космічної станції (МКС) вантажний корабель Cargo Dragon. Апарат доправить до станції харчові продукти, наукове обладнання й інше приладдя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Запуск корабля відбувся зі східного узбережжя США о 12:07 за київським часом. Вкотре ракетою-носієм виступила Falcon 9.
Falcon 9’s 31st and final launch of 2021 pic.twitter.com/Va0JITgwZx— SpaceX (@SpaceX) December 21, 2021
Під час польоту Cargo Dragon відокремився від другого ступеню й продовжив політ до МКС.
Stage separation confirmed! The @SpaceX Dragon is now floating freely and flying toward the @Space_Station with science, supplies, and holiday treats aboard for the @NASA_Astronauts. pic.twitter.com/ncOPLLXNgd— NASA (@NASA) December 21, 2021
Перший ступінь, зі свого боку - здійснив вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Just Read the Instructions, що була розташована в Атлантичному океані.
Очікується, що корабель прибуде до МКС вже 22 грудня о 11:30 за київським часом.
Watch Falcon 9 launch Dragon’s 24th resupply mission to the @Space_Station https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/lg4JM2fVbw— SpaceX (@SpaceX) December 21, 2021
Що доставить Cargo Dragon на МКС:
- харчові продукти;
- біопринтер який використовує власні клітини для друку особливих пластирів. В майбутньому їх можна буде застосовувати у разі поранень в відкритому космосі. Втім й на Землі, вони мають власний потенціал;
- протиракові препарати, які досліджує Центр розвитку науки в галузі зростання кристалів космічного білка 20 (CASIS PCG 20). Вчені аналізують моноклональні антитіла, аби дізнатися більше про їх структуру й поведінку, аби в майбутньому створені лікарські препарати можна було вводити, як в кабінеті лікаря, так і самостійно вдома;
- досліджувальні матеріали, які необхідні для визначення зв’язку зниження імунної системи людини до й під час космічного польоту. В майбутньому це допоможе вченим запобігати ризикам хвороби й, ймовірно, це поліпшило б догляд за пацієнтами з послабленим імунітетом й на Землі;
- матеріали для дослідження розвитку патогенів й коріння рослин в умовах мікрогравітації. Рослини в майбутньому можуть стати важливою частиною тривалих космічних польотів й навіть проживання на Луні й Марсі. Втім у космосі вони зазнають значних стресів від різних факторів;
- розроблений компанією Proctor & Gamble миючий засіб, який можна буде застосовувати у космосі для прання речей. Астронавти дослідять ефективність його компонентів та стабільність складу в умовах мікрогравітації.
"Це лише деякі з сотень досліджень, які в даний час проводяться на борту орбітальної лабораторії в галузі біології та біотехнології, фізичних наук, а також наук про Землю та космос", - пише пресслужба.