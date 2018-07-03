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МКМТ ввела квоти на імпорт сірчаної кислоти і олеуму

НовиниЕкономіка    03.07.2018 - 06:09
Фото: міністерства економічного розвитку і торгівлі (РБК-Україна)
Фото: міністерства економічного розвитку і торгівлі (РБК-Україна)

МКМТ ухвалила низку рішень для захисту українського товаровиробника

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) розглянула матеріали про результати проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну сірчаної кислоти та олеуму і ввела квоти на імпорт сірчаної кислоти і олеуму. Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства економічного розвитку і торгівлі.  

"З метою захисту національного товаровиробника від зростаючого імпорту було застосовано спеціальні заходи щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму, незалежно від країни походження та експорту, у вигляді квотування імпорту в Україну строком на 3 роки", - йдеться у повідомленні.

Так, для захисту національного товаровиробника карбамідо-формальдегідної смоли від недобросовісного імпорту комісія прийняла рішення, яким застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну походженням з Російської Федерації зі ставкою антидемпінгового мита у розмірі 39,94 % строком на 5 років.

Як зазначається, було встановлено, що існує необхідність застосування захисних заходів. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі зважила позицію всіх зацікавлених сторін, зокрема українських виробників та споживачів.

Також з метою дослідження ймовірного недобросовісного імпорту в Україну комісія порушила антидемпінгові розслідування щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова та цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

Нагадаємо, раніше міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення не проводити спецрозслідування щодо імпорту бензину і дизельного палива.

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Теги публікації: МЕРТ, импорт, квоты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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