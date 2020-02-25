МКМС просит украинцев высказаться относительно цирков без животных

Иллюстративное фото (vokrugsveta.ua)

До 2021 года в украинских цирках не будет животных

В Украине до 2021 года в цирках не будет животных, это будет закреплено на законодательном уровне. Об этом говорится в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта на странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что это принципиально и для животных, и для людей, потому что все заслуживают гуманного отношения.

"Украина уверенно движется к списку цивилизованных стран, где использование животных в цирково-развлекательной деятельности запрещено полностью или частично", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что законопроект подготовлен и сейчас идет его общественное обсуждение.

"Ваше мнение для нас важно, напишите нам до 7 марта на lavro@mincult.gov.ua", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что все государственные цирки в течение 2020 года прекратят использовать животных в цирковых представлениях.

"Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - сообщил министр.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)".

Так, документом запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Кроме того, запрещается попрошайничество с бездомными, домашними и дикими животными.