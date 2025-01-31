Міжнаціональна ворожнеча в армії РФ: росіяни "нацьковують" кавказців на українських строковиків
Росіяни продовжують незаконно призивати до лав своєї армії українців з тимчасово окупованих територій. Командування ЗС РФ "нацьковує" на українських строковиків кавказьких сержантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жити" у Facebook.
Згідно з даними проекту, в одній з частин Чорноморського флоту РФ українські строковики із Запорізької та Херсонської областей стали жертвами міжнаціональної ворожнечі. Росіяни вирішили призначити на сержантські посади в підрозділ українців кавказців старшого призову. На цьому тлі українським строковикам доводиться терпіти всілякі знущання.
"Наприклад, сержанти почали "виховувати" їх, кидаючи навчальні гранати в спальні приміщення, коли всі сплять, перевертаючи догори дриґом речі та ліжка українців, а також змушуючи дивитися, як вони роблять намаз", - зазначають у "Хочу жити".
При цьому в підрозділі погане харчування і постачання, а також постійний психологічний тиск з боку командирів.
Проєкт наголошує, що будь-яка призовна та мобілізаційна кампанія росіян на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином. Це грубе порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
У "Хочу жити" підкреслили, що всі незаконно мобілізовані до російської армії українці є жертвами воєнного злочину, а не зрадниками і злочинцями.
"Окупанти мають намір використовувати вас як гарматне м'ясо у війні проти вашої ж країни. Ви можете врятувати своє життя, звернувшись у проєкт "Хочу жити". Якщо ви або ваш близький стали жертвою призову або мобілізації російських окупантів - обов'язково зв'яжіться з нами. Ми допоможемо перетнути лінію фронту і виведемо вас на підконтрольну Україні територію", - сказано в повідомленні.
Звернутися до "Хочу жити" можна через бота в Telegram або за номером: +38 044 350 89 17 і 688 (з українських номерів).
Нагадаємо, раніше Центр нацопору повідомляв про те, що у 2024 році росіяни хотіли мобілізувати на тимчасово окупованих територіях 10 тисяч осіб, але їм цього не вдалося.
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