Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів: схема об'їзду

Фото: трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Рівненській області з 24 по 28 січня тимчасово перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Ковель-Ягодин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.