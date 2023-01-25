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Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів: схема об'їзду

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Київ, Середа 25 січня 2023 05:22
Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів: схема об'їзду Фото: трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Рівненській області з 24 по 28 січня тимчасово перекрили ділянку міжнародної траси Київ-Ковель-Ягодин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укравтодору.

"Під час комендантської години, з півночі до 5 ранку буде перекрито рух мостом через річку Случ поблизу міста Сарни (302 кілометр автодороги М-07 Київ — Ягодин)", - йдеться у повідомленні.

Об'їзд тимчасово перекритого мосту здійснюється через автодороги Н-25, Т-18-11 та Т-18-11 через населені пункти Березне, Міхалін та Віри.

Міжнародну трасу Київ-Ковель-Ягодин перекрили на кілька днів: схема об'їзду

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 січня через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. На дорогах столиці вже сталося 30 аварій, у яких 6 людей постраждали.

Також ми писали, що двоє громадян України потрапили до дорожньо-транспортної пригоди у польському місті Вільчиць у Нижній Сілезії.

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Укравтодор Рівненська область
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