Международную трассу Киев-Ковель-Ягодин перекрыли на несколько дней: схема объезда

Фото: трассу Киев-Ковель-Ягодин перекрыли на несколько дней (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Ровенской области с 24 по 28 января временно перекрыли участок международной трассы Киев-Ковель-Ягодин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.