Міжнародну допомогу отримають ще 28 тисяч українців: кого включили до списків

Мінсоцполітики передало список заяв для виплати грошової допомоги 28 128 особам. Список переданий в рамках меморандумів з Норвезькою радою у справах біженців та Відокремленим підрозділом Міжнародної Федерації Handicap в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

За даними міністерства, на сьогодні 2 941 184 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій.

До списку включено заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога та відповідають наступним критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.