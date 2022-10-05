Международную помощь получат еще 28 тысяч украинцев: кого включили в списки

Минсоцполитики передало список заявлений для выплаты денежной помощи 28 128 лицам. Список передан в рамках меморандумов с Норвежским советом по делам беженцев и обособленным подразделением Международной Федерации Handicap в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным министерства, на сегодняшний день 2 941 184 человек включены в списки, переданные Минсоцполитики в различные международные организации.

В список включены заявления лиц, которые подали заявку на денежную помощь от международных организаций на платформе єДопомога и отвечают следующим критериям согласно запросу от международных организаций.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок

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