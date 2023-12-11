Міжнародної допомоги Україні менше не стане: агентство Fitch дало прогноз на 2024 рік

Як зазначає агентство, довгострокові пропозиції включають кредит ЄС для України на суму 50 млрд євро до 2027 року, а також загальніші гарантії фінансування офіційного сектору, які лежать в основі EFF МВФ. "Умови МВФ на першому етапі програми незначні, і ми бачимо обмежений ризик того, що вони завадять виплаті коштів Фонду наступного року", - йдеться у повідомленні.

Водночас Fitch Ratings бачить велику невизначеність фінансування з 2025 року, частково через виборчий цикл у США, потенційну втому донорів, залишкові ризики щодо планів фінансування ЄС.

Як зазначає агентство, міжнародні резерви України за рік зросли на 10,8 млрд доларів до 38,8 млрд доларів, чому сприяли великі кредити офіційного сектору, контроль за рухом капіталу і менший відтік витрат біженців за кордоном через економічну інтеграцію, що триває.

"Ми прогнозуємо, що міжнародні резерви на кінець 2025 року становитимуть п'ять місяців поточних зовнішніх платежів порівняно з 4,8 місяцями на кінець 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Fitch itch Ratings також підтвердило довгостроковий рейтинг України у іноземній валюті на рівні CC. Підтвердження рейтингу відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах єврооблігацій 1 вересня 2024 року.

Допомога Україні

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд доларів (з них 24,3 млрд доларів кредити).

У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоч і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.

У грудні виникли складності схваленням пакету допомоги Україні на 60 млрд доларів у Сенаті США, а також пакету Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.