Международной помощи Украине меньше не станет: агентство Fitch дало прогноз на 2024 год

Как отмечает агентство, долгосрочные предложения включают в себя кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также более общие гарантии финансирования официального сектора, которые лежат в основе EFF МВФ. "Условия МВФ на первом этапе программы незначительный, и мы видим ограниченный риск того, что они помешают выплате средств Фонда в следующем году",- говорится в сообщении.

В то же время, Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, отчасти из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков по планам финансирования ЕС.

Как отмечает агентство, международные резервы Украины за год выросли на 10,8 млрд долларов до 38,8 млрд долларов, чему способствовали крупные кредиты официального сектора, контроль за движением капитала и меньший отток расходов беженцев за границей из-за их продолжающейся экономической интеграции.

"Мы прогнозируем, что международные резервы на конец 2025 года составят пять месяцев текущих внешних платежей по сравнению с 4,8 месяца на конец 2023 года", - говорится в сообщении.

Fitch itch Ratings также подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне CC. Подтверждение рейтинга отражает ожидание Fitch дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до истечения двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям 1 сентября 2024 года.

Помощь Украине

По данным НБУ, объем финансовой поддержки в этом году превысит 45 млрд долларов, из которых по состоянию на конец октября получено уже более 35 млрд долларов (из них 24,3 млрд долларов кредиты).

В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 и 25,0 млрд долларов соответственно.

В то же время в декабре возникли сложности одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Сенате США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.