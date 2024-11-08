У Міжнародному реєстрі збитків готують до запуску категорію нематеріальних втрат: подробиці

Зокрема, наразі очікується запуск категорії збитків немайнового характеру, першими у якій стануть моральні збитки від загибелі близької людини. Щодо Реєстру пошкодженого і знищеного майна то у нього надважливо внести категорію збитків, яких зазнав український бізнес, підкреслила парламентарка.

Вона зазначила, що у Державний реєстр пошкодженого і знищеного майна, подаватись до якого українці отримали можливість у травні 2023 року, щомісячно вноситься близько 11 тисяч обʼєктів. Наразі це виключно житло, але потрібно додати можливість вносити туди і збитки, які отримав бізнес.

"Мені дуже хочеться, щоб бізнес мав можливість робити це - це питання справедливості. Більше того, завдяки відпрацьованому алгоритму по житлу, у нас є можливість фіксувати збитки бізнесу - ми можемо нанизувати на нього різні категорії, оскільки він показав свою ефективність у фіксації і верифікації пошкоджень. Але головне те, що РПЗМ як технічне рішення можна розглядати як підґрунтя для функціонування Міжнародного реєстру збитків", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що від бізнесу прохання розблокувати таку можливість надходять ледь не щоденно. Підприємці, зауважила Шуляк, розуміють, що враховуючи поки що обмеженість держави у виплатах і її зосередженість на відшкодуванні за знищене житло, швидких виплат бізнесу чекати не варто.

До того ж, потрібно враховувати, що норми міжнародного права, яких у ЄС суворо дотримуються, реалізуються не так швидко, як нам би хотілося. Але це обумовлено ретельністю європейських і міжнародних правових процесів. Тому Україна, яка вже перебуває на шляху євроінтеграції, повинна розуміти і розділяти такий підхід.

Поки що Міжнародний реєстр збитків виконує функцію фіксації збитків, завданих Україні з боку країни - агресора. Єдина категорія, до якої українці можуть вносити збитки - житло. Втім передбачено, що у Реєстрі буде не одна, а 45 різноманітних категорій. Одна з них - смерть близької людини. Ця категорія вже готується до запуску - вона буде наступною після житла. Більше того, заявниками зможуть бути не лише фізичні, а і юридичні особи. Ця категорія також на етапі технічного впровадження.

По кожній з 45 категорій будуть різні правила верифікації і вимоги до документів - відповідні форми. Вже готові 13 з них і очікується, що до кінця року їх розроблять по всім 45 категоріям.

Однією з надважливих для запуску категорій будуть збитки за пошкоджене і знищене житло, яке розташоване не лише на підконтрольній Україні території, але і на тимчасово окупованих. Тобто, туди зможуть подаватися громадяни, які поки що не можуть внести своє житло в РПЗМ - для верифікації таких пошкоджень в ЄС вже є потрібні алгоритми і, відповідно, технічна можливість для цього.