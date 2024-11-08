В Международном реестре ущерба готовят к запуску категорию нематериальных потерь: подробности

В частности, сейчас ожидается запуск категории ущерба неимущественного характера, первым в котором станет моральный ущерб от гибели близкого человека. Что касается Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, то у него важно внести категорию убытков, которые понес украинский бизнес, подчеркнула парламентария.

Она отметила, что в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, представлять которое украинцы получили возможность в мае 2023 года, ежемесячно вносится около 11 тысяч объектов. Пока это исключительно жилье, но нужно добавить возможность вносить туда и убытки, которые получил бизнес.

"Мне очень хочется, чтобы бизнес имел возможность делать это – это вопрос справедливости. Более того, благодаря отработанному алгоритму по жилью, у нас есть возможность фиксировать убытки бизнеса – мы можем нанизывать на него разные категории, поскольку он показал свою эффективность в фиксации и верификации Но главное то, что РПУИ как техническое решение можно рассматривать как основу для функционирования Международного реестра убытков", - подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что от бизнеса просьбы разблокировать такую возможность поступают чуть ли не ежедневно. Предприниматели, отметила Шуляк, понимают, что учитывая пока ограниченность государства в выплатах и его сосредоточенность на возмещении за уничтоженное жилье, скорых выплат бизнесу ждать не стоит.

К тому же нужно учитывать, что нормы международного права, которые в ЕС строго соблюдаются, реализуются не так быстро, как нам бы хотелось. Но это обусловлено усердием европейских и международных правовых процессов. Поэтому Украина, уже находящаяся на пути евроинтеграции, должна понимать и разделять такой подход.

Пока что Международный реестр убытков выполняет функцию фиксации ущерба, нанесенного Украине со стороны страны - агрессора. Единственная категория, в которую украинцы могут вносить убытки – жилье. Впрочем, предусмотрено, что в Реестре будет не одна, а 45 различных категорий. Одна из них – смерть близкого человека. Эта категория уже готовится к запуску – она будет следующей после жилья. Более того, заявителями могут быть не только физические, но и юридические лица. Эта категория также находится на этапе технического внедрения.

По каждой из 45 категорий будут разные правила верификации и требования к документам – соответствующие формы. Уже готово 13 из них и ожидается, что к концу года их разработают по всем 45 категориям.

Одной из важнейших для запуска категорий будут убытки за поврежденное и уничтоженное жилье, расположенное не только на подконтрольной Украине территории, но и на временно оккупированных. То есть, туда смогут подаваться граждане, которые пока не могут внести свое жилье в РПУИ - для верификации таких повреждений в ЕС уже нужны алгоритмы и, соответственно, техническая возможность для этого.