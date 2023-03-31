На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців рейтингу якості управління корпоративною репутацією
Під час Міжнародного форуму PRNext оголосили переможців VIII Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оргкомітет форуму.
Журі рейтингу із 149 незалежних аналітиків, галузевих експертів і спеціалізованих журналістів провідних медіа визначило серед 663 компаній із різних галузей ті, чиї власники, топменеджмент і PR-команди продемонстрували найкращу роботу своєї системи репутаційного менеджменту в умовах війни.
Голова оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service та віцепрезидент Української PR-Ліги, розказала про нагороди "Репутаційні АКТИВісти – 2023" та підбила підсумки чергового щорічного дослідження.
Цього року в оголошення переможців були внесені деякі зміни. Зокрема, 2023 року не оприлюднюється перелік переможців у п’яти функціональних номінаціях "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". Без потужних представників окремих галузей і номінацій, оцінювання яких тимчасово "поставлене на паузу", перемога у функціональних номінаціях не буде коректно відображати реальний стан справ і досягнень.
Окрім цього "на паузі" оцінювання у певних номінаціях і галузях, що відображає їхню специфічну ситуацію в умовах війни. Учасники номінації "Диверсифіковані бізнес-групи" часто тісно пов’язані з іменем бенефіціара або ключовим базовим активом. Втім, війна та руйнування, санкції та націоналізація стрімко змінюють бізнес-ландшафт і позиції таких груп: одні зникають або їхнє майбутнє стає все більш невизначеним, інші — у пошуку моделей стратегічного виживання в новій реальності.
Учасники підномінації "Авіалінії" галузі "Транспорт і логістика" практично не провадять діяльності через небезпеку в небі України. "На паузі" підномінація "Інвестиційні компанії" в галузі "Фінанси" — український ринок класичних інвестицій завмер. Для галузей "Металургія" та "Машинобудування" зараз найактуальнішим є питання виживання. "Авторітейлери" також у пошуках нових моделей діяльності в умовах різкого обриву традиційних ланцюжків постачань. Тільки-но об’єкти оцінювання продемонструють ознаки життя, стабілізації та структурування — вони повернуться до Рейтингу. Можливо, у зміненому вигляді.
А галузеві переможці Рейтингу розподілились таким чином.
Транспорт і логістика:
- Транспорт і логістика – служби таксі – Uklon;
- Транспорт і логістика – поштово-логістичні оператори та кур'єрські служби – Нова пошта;
- Транспорт і логістика – логістичні компанії – Лемтранс;
- Транспорт і логістика – транспортні компанії – Укрзалізниця.
FMCG:
- FMCG – food – ТД Щедро;
- FMCG – non-food – Корпорація Біосфера;
- FMCG – напої alcohol – Pernod Ricard Ukraine;
- FMCG – напої non-alcohol / low alcohol – Coca-Сola Україна;
- FMCG – tobacco – British American Tobacco.
Будівництво та девелопмент – Ковальська
Телекомунікації:
- Телекомунікації – мобільні/cdma-оператори – Київстар;
- Телекомунікації – оператори фіксованого зв’язку та широкосмугового доступу до Інтернету – Укртелеком.
ПЕК:
- ПЕК – видобуток, переробка нафти, газу та вугілля – Укргазвидобування;
- ПЕК – ритейл нафтопродуктів – ОККО;
- ПЕК – електроенергетичний сектор – ДТЕК.
Фінанси:
- Фінанси – банки – Приват Банк;
- Фінанси – страхові компанії life – ARX LIFE;
- Фінанси – страхові компанії non-life – ARX.
HoReCa:
- HoReCa – керівні готельні оператори – Fairmont;
- HoReCa – керівні ресторанні компанії – Fist Line Group.
IT:
- IT – hard – Apple;
- IT – soft – GlobalLogic.
Аграрний сектор:
- Агросектор – постачальники агрохімії та посівного матеріалу – Corteva Agriscience;
- Агросектор – агрохолдинги-виробники та трейдери – Нібулон.
Рітейл:
- Рітейл – FMCG – АТБ-Маркет;
- Рітейл – fashion – Adidas;
- Рітейл – ювелірні вироби – Золотий вік;
- Рітейл – електроніка – Rozetka;
- Рітейл – товари для дому – Епіцентр К (у т. ч. Нова лінія);
- Рітейл – парфумерія та косметика – Watsons.
Фармація та медицина:
- Фармація та медицина – аптеки – Фармастор (Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека, Експрес Фарм);
- Фармація та медицина – медклініки – Лелека;
- Фармація та медицина – медлабораторії – МедЛаб;
- Фармація та медицина – виробники й імпортери – Фармак.
Повний перелік переможців Рейтингу у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.