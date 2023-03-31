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На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців рейтингу якості управління корпоративною репутацією

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П'ятниця 31 березня 2023 18:25 promo
На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців рейтингу якості управління корпоративною репутацією Фото: на Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців рейтингу якості управління корпоративною репутацією (оргкомітет форуму)
Автор: Артем Горовенко

Під час Міжнародного форуму PRNext оголосили переможців VIII Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оргкомітет форуму.

Журі рейтингу із 149 незалежних аналітиків, галузевих експертів і спеціалізованих журналістів провідних медіа визначило серед 663 компаній із різних галузей ті, чиї власники, топменеджмент і PR-команди продемонстрували найкращу роботу своєї системи репутаційного менеджменту в умовах війни.

Голова оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service та віцепрезидент Української PR-Ліги, розказала про нагороди "Репутаційні АКТИВісти – 2023" та підбила підсумки чергового щорічного дослідження.

Цього року в оголошення переможців були внесені деякі зміни. Зокрема, 2023 року не оприлюднюється перелік переможців у п’яти функціональних номінаціях "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". Без потужних представників окремих галузей і номінацій, оцінювання яких тимчасово "поставлене на паузу", перемога у функціональних номінаціях не буде коректно відображати реальний стан справ і досягнень.

Окрім цього "на паузі" оцінювання у певних номінаціях і галузях, що відображає їхню специфічну ситуацію в умовах війни. Учасники номінації "Диверсифіковані бізнес-групи" часто тісно пов’язані з іменем бенефіціара або ключовим базовим активом. Втім, війна та руйнування, санкції та націоналізація стрімко змінюють бізнес-ландшафт і позиції таких груп: одні зникають або їхнє майбутнє стає все більш невизначеним, інші — у пошуку моделей стратегічного виживання в новій реальності.

Учасники підномінації "Авіалінії" галузі "Транспорт і логістика" практично не провадять діяльності через небезпеку в небі України. "На паузі" підномінація "Інвестиційні компанії" в галузі "Фінанси" — український ринок класичних інвестицій завмер. Для галузей "Металургія" та "Машинобудування" зараз найактуальнішим є питання виживання. "Авторітейлери" також у пошуках нових моделей діяльності в умовах різкого обриву традиційних ланцюжків постачань. Тільки-но об’єкти оцінювання продемонструють ознаки життя, стабілізації та структурування — вони повернуться до Рейтингу. Можливо, у зміненому вигляді.

А галузеві переможці Рейтингу розподілились таким чином.

Транспорт і логістика:

  • Транспорт і логістика – служби таксі – Uklon;
  • Транспорт і логістика – поштово-логістичні оператори та кур'єрські служби – Нова пошта;
  • Транспорт і логістика – логістичні компанії – Лемтранс;
  • Транспорт і логістика – транспортні компанії – Укрзалізниця.

FMCG:

  • FMCG – food – ТД Щедро;
  • FMCG – non-food – Корпорація Біосфера;
  • FMCG – напої alcohol – Pernod Ricard Ukraine;
  • FMCG – напої non-alcohol / low alcohol – Coca-Сola Україна;
  • FMCG – tobacco – British American Tobacco.

Будівництво та девелопмент – Ковальська

Телекомунікації:

  • Телекомунікації – мобільні/cdma-оператори – Київстар;
  • Телекомунікації – оператори фіксованого зв’язку та широкосмугового доступу до Інтернету – Укртелеком.

ПЕК:

  • ПЕК – видобуток, переробка нафти, газу та вугілля – Укргазвидобування;
  • ПЕК – ритейл нафтопродуктів – ОККО;
  • ПЕК – електроенергетичний сектор – ДТЕК.

Фінанси:

  • Фінанси – банки – Приват Банк;
  • Фінанси – страхові компанії life – ARX LIFE;
  • Фінанси – страхові компанії non-life – ARX.

HoReCa:

  • HoReCa – керівні готельні оператори – Fairmont;
  • HoReCa – керівні ресторанні компанії – Fist Line Group.

IT:

  • IT – hard – Apple;
  • IT – soft – GlobalLogic.

Аграрний сектор:

  • Агросектор – постачальники агрохімії та посівного матеріалу – Corteva Agriscience;
  • Агросектор – агрохолдинги-виробники та трейдери – Нібулон.

Рітейл:

  • Рітейл – FMCG – АТБ-Маркет;
  • Рітейл – fashion – Adidas;
  • Рітейл – ювелірні вироби – Золотий вік;
  • Рітейл – електроніка – Rozetka;
  • Рітейл – товари для дому – Епіцентр К (у т. ч. Нова лінія);
  • Рітейл – парфумерія та косметика – Watsons.

Фармація та медицина:

  • Фармація та медицина – аптеки – Фармастор (Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека, Експрес Фарм);
  • Фармація та медицина – медклініки – Лелека;
  • Фармація та медицина – медлабораторії – МедЛаб;
  • Фармація та медицина – виробники й імпортери – Фармак.

Повний перелік переможців Рейтингу у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.

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