Міжнародний виробник паперу Mondi продав частину своїх активів у Росії

Міжнародна компанія з виробництва паперу та упаковки Mondi продала три своїх підприємства в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
"Після оголошення 15 грудня 2022 року про угоду щодо продажа трьох російських підприємств із переробки упаковки групі "Готек" за загальну суму 1,6 млрд рублів (18 млн доларів - ред.) підтверджує, що група "Готек" отримала всі необхідні дозволи, і наразі угоду завершено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Mondi отримала чисту виручку в розмірі 30,4 млн євро від цього продажу на свій рахунок в австрійському банку.
Таким чином "Готек" отримає завод з виробництва упаковки з гофрокартону в Липецькій області (м. Лебедянь) і два заводи з виробництва гнучкого паковання в Ярославській і Свердловській областях Росії.
Бізнес, який ще залишився у Росії
Разом з тим, Mondi все ще розраховує продати своє основне підприємство в Сиктивкарі.
"Рада, як і раніше, продовжує розглядати всі альтернативні варіанти продажу", - зазначили в компанії.
Mondi є світовим лідером у галузі виробництва упаковки та паперу. У компанії працює близько 21 000 осіб, вона присутня в понад 30 країнах світу, переважно в Європі, Північній Америці та Південній Африці.
Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.
Також австрійська компанія Swarovski повністю припинила всю свою діяльність у Росії.
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