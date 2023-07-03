Международный производитель бумаги Mondi продал часть своих активов в России

"После объявления 15 декабря 2022 года о соглашении о продаже трех российских предприятий по переработке упаковки группе "Готек" за общую сумму 1,6 млрд рублей (18 млн долларов - ред.) подтверждает, что группа "Готек" получила все необходимые разрешения, и сейчас сделка завершена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Mondi получила чистую выручку в размере 30,4 млн евро от этой продажи на свой счет в австрийском банке.

Таким образом "Готек" получит завод по производству упаковки из гофрокартона в Липецкой области (г. Лебедянь) и два завода по производству гибкой упаковки в Ярославской и Свердловской областях России.

Бизнес, который еще остался в России

Вместе с тем, Mondi все еще рассчитывает продать свое основное предприятие в Сыктывкаре.

"Совет по-прежнему продолжает рассматривать все альтернативные варианты продажи", - отметили в компании.

Mondi является мировым лидером в области производства упаковки и бумаги. В компании работает около 21 000 человек, она присутствует в более чем 30 странах мира, преимущественно в Европе, Северной Америке и Южной Африке.

Международный бизнес выходит с рынка России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в России.