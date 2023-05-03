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Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією Україні, представлять у середині травня

Фото: Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією Україні, представлять у середині травня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією буде представлено на саміті Ради Європи 16-17 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву саміту Україна - Північна Європа.

"Україна та країни Північної Європи й далі працюватимуть разом з іншими над розробкою механізмів відшкодування збитків, поранень і руйнувань, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є Міжнародний реєстр збитків", - йдеться у заяві.

Зазначається, що реєстр збитків буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року.

"Ми й далі докладатимемо зусиль для вивчення відповідних варіантів забезпечення фінансування компенсаційного механізму, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відбудови України та з метою виплати репарацій", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна разом із міжнародними партнерами створює кілька реєстрів збитків від російського вторгнення.

Також раніше ми писали, що уряд Нідерландів схвалив рішення про розташування в Гаазі Міжнародного реєстру збитків, завданих Росією у війні проти України.

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