Международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине, представят в середине мая

Международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, будет представлен на саммите Совета Европы 16-17 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление саммита Украина - Северная Европа.
"Украина и страны Северной Европы и дальше будут работать вместе с другими над разработкой механизмов возмещения ущерба, ранений и разрушений, вызванных российской агрессией. Для этого важной вехой является Международный реестр ущерба", - говорится в заявлении.
Отмечается, что реестр ущерба будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.
"Мы будем и дальше прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов обеспечения финансирования компенсационного механизма, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и с целью выплаты репараций", - отмечается в заявлении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина вместе с международными партнерами создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.
Также ранее мы писали, что правительство Нидерландов одобрило решение о расположении в Гааге Международного реестра ущерба, нанесенного Россией в войне против Украины.
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