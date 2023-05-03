Международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине, представят в середине мая

"Украина и страны Северной Европы и дальше будут работать вместе с другими над разработкой механизмов возмещения ущерба, ранений и разрушений, вызванных российской агрессией. Для этого важной вехой является Международный реестр ущерба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что реестр ущерба будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года.

"Мы будем и дальше прилагать усилия для изучения соответствующих вариантов обеспечения финансирования компенсационного механизма, включая надежную правовую основу для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и с целью выплаты репараций", - отмечается в заявлении.