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Міжнародний Реєстр збитків: у "Дії" запустили нову опцію для майбутніх репарацій

Фото: у Дії запустили нову опцію для майбутніх репарацій (ілюстративне фото Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Українці зможуть скористуватись новим сервісом онлайн через застосунок "Дія" для уточнення даних міжнародного Реєстру з метою майбутніх репарацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.

Зазначається, що таким чином запущений сервіс "Дії" стає частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії.

Для того, щоб скористуватись новим сервісом, користувачам застосунку необхідно оновити "Дію".

"На першому етапі подавайте через застосунок заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення", - пояснює Федоров.

Зазначається, що для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

"Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нові послуги у "Дії". Йдеться про кабінет пацієнта, послуги для ветеранів і не тільки.

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