Международный Реестр убытков: в "Дії" запустили новую опцию для будущих репараций

Отмечается, что таким образом запущенный сервис "Дії" становится частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям приложения необходимо обновить "Дію".

"На первом этапе подавайте через применение заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение", - объясняет Федоров.

Отмечается, что для подачи заявления нужно быть собственником имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей.

"Далее будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Затем жалобы сможет подавать бизнес и государство", - говорится в сообщении.