Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Международного паралимпийского комитета.

За исключение России проголосовали 64 делегата, против — 39. Еще 16 делегатов воздержались. По мнению комитета, РФ не способна выполнить обязательства в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета. Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше, чем в конце 2023 года.