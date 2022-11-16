ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 21:36
Международный паралимпийский комитет приостановил членство России в организации Фото: Международный паралимпийский комитет остановил членство России (olympics.com)
Автор: Константин Широкун

Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Международного паралимпийского комитета.

За исключение России проголосовали 64 делегата, против — 39. Еще 16 делегатов воздержались. По мнению комитета, РФ не способна выполнить обязательства в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше, чем в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не допустил РФ и Беларусь к тендеру по правам на трансляцию двух Олимпиад.

Также мы писали, что Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике объявила о новом наказании для российской спортсменки Натальи Антюх. У нее отобрали завоеванную на Олимпиаде-2012 золотую медаль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму