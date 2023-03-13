Міжнародний кримінальний суд відкриє дві справи щодо воєнних злочинів РФ в Україні, - NYT

Ці кримінальні справи є першими міжнародними обвинуваченнями, висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ, і порушені після кількох місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків й відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Головний прокурор Карім Хан має спочатку представити свої обвинувачення групі суддів із досудового провадження, які вирішать, чи дотримано правових норм для видачі ордера на арешт, чи слідчим потрібні додаткові докази.

Поки незрозуміло, кому суд планує пред'явити обвинувачення у кожній справі.

Деякі дипломати та експерти заявили про можливість пред'явлення обвинувачень російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.

Проте ймовірність судового розгляду залишається невеликою, кажуть експерти, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.