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Международный уголовный суд откроет два дела о военных преступлениях РФ в Украине, - NYT

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Международный уголовный суд намерен открыть два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжением в Украину. Суд будет добиваться выдачи ордеров на арест нескольких человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Эти уголовные дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала полномасштабного вторжения РФ, и возбуждены после нескольких месяцев работы специальных следственных групп. В них утверждается, что Россия похищала украинских детей и подростков и отправляла их в российские лагеря перевоспитания, а также что Кремль намеренно наносил удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Главный прокурор Карим Хан должен сначала представить свои обвинения группе судей по досудебному производству, которые решат, соблюдены ли правовые нормы для выдачи ордера на арест, или следователям нужны дополнительные доказательства.

Пока неясно, кому суд планирует предъявить обвинения по каждому делу.

Некоторые дипломаты и эксперты заявили о возможности предъявления обвинений российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку суд не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями, преступлениями против человечности или геноцидом.

Тем не менее, вероятность судебного разбирательства остается небольшой, говорят эксперты, поскольку суд не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Напомним, ранее NYT сообщало, что Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд.

Кроме того, ранее администрация президента США Джо Байдена официально пришла к выводу, что Россия совершила "преступления против человечности" во время своего вторжения в Украину.

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