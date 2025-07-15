Міжнародний досвід відповідальної гри: як Україна адаптує європейські підходи

Ключовою темою дискусії "Презентація досвіду країн ЄС щодо боротьби з ігровою залежністю" стало впровадження європейських підходів в український контекст та налагодження співпраці між державними інституціями та бізнесом у сфері протидії ігровій залежності.

У заході взяли участь представники Міністерства цифрової трансформації, Міністерства соціальної політики, Державного агентства України ПлейСіті, Центру громадського здоров’я МОЗ, Київського міського центру соціальних служб, а також профільні експерти.

"Наша громадська спілка завершила вивчення досвіду країн ЄС щодо попередження ігрової залежності, але це лише перший етап. Географія дослідження розширюватиметься, а сьогодні ми представляємо проміжні результати, якi вкрай актуальнi в контекстi євроінтеграції", - зазначила директорка ГС "Центр вiдповiдальної гри" Ольга Ісаєва.

Серед основних ідей, які озвучили учасники було:

наявність просвітницького компоненту до державної політики;

проведення глибинних досліджень щодо поширеності ігрової залежності в Українi;

впровадження освітніх програм для фахiвцiв центрiв допомоги.

"Побудова прозорої української компанії, що орієнтується на найкращі світові практики, закладена у ДНК бренду. Ми усвідомлюємо, що наш розвиток тісно пов’язаний з тим, наскільки зріло й відповідально розвивається індустрія загалом. Саме тому ТОВ "ГЕЙМДЕВ" системно реалізує соціально-відповідальні проєкти", - зазначив генеральний директор ТОВ "ГЕЙМДЕВ" Артем Рудиченко.

Своєю чергою, Ірина Іванчук, начальник відділу управління та протидії опіоїдній залежності та вірусним гепатитам Центру громадського здоров’я МОЗ, наголосила на важливості первинної профілактики, особливо серед підлітків, а також на необхідності системного моніторингу проблеми ігрової залежності в Україні.

За її словами, одним із ключових компонентів подальшої роботи має стати стандартизація медичної допомоги залежним від азартних ігор.

"Гра - це не спосіб отримання доходу, це один із видів розваг, дозвілля", - зазначила Наталія Лех, керівниця експертної групи Міністерства цифрової трансформації України.

У межах подальших етапiв роботи Центр вiдповiдальної гри планує дослідити досвiд iнших країн i на цій основі сформувати пропозицiї щодо практичної iмплементацiї в Українi.