Международный опыт ответственной игры: как Украина адаптирует европейские подходы

Ключевой темой дискуссии "Презентация опыта стран ЕС по борьбе с игровой зависимостью" стало внедрение европейских подходов в украинский контекст и налаживание сотрудничества между государственными институтами и бизнесом в сфере противодействия игровой зависимости.

В мероприятии приняли участие представители Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики, Государственного агентства Украины ПлейСити, Центра общественного здоровья МОЗ, Киевского городского центра социальных служб, а также профильные эксперты.

"Наш общественный союз завершил изучение опыта стран ЕС по предупреждению игровой зависимости, но это только первый этап. География исследования будет расширяться, а сегодня мы представляем промежуточные результаты, которые крайне актуальны в контексте евроинтеграции", - отметила директор ОС "Центр ответственной игры" Ольга Исаева.

Среди основных идей, которые озвучили участники было:

наличие просветительского компонента в государственной политике;

проведение глубинных исследований по распространенности игровой зависимости в Украине;

внедрение образовательных программ для специалистов центров помощи.

"Построение прозрачной украинской компании, ориентирующейся на лучшие мировые практики, заложено в ДНК бренда. Мы осознаем, что наше развитие тесно связано с тем, насколько зрело и ответственно развивается индустрия в целом. Именно поэтому ООО "ГЕЙМДЕВ" системно реализует социально-ответственные проекты", - отметил генеральный директор ООО "ГЕЙМДЕВ" Артем Рудиченко.

В свою очередь, Ирина Иванчук, начальник отдела управления и противодействия опиоидной зависимости и вирусным гепатитам Центра общественного здоровья Минздрава, отметила важность первичной профилактики, особенно среди подростков, а также необходимость системного мониторинга проблемы игровой зависимости в Украине.

По ее словам, одним из ключевых компонентов дальнейшей работы должна стать стандартизация медицинской помощи зависимым от азартных игр.

"Игра - это не способ получения дохода, это один из видов развлечений, досуга", - отметила Наталья Лех, руководитель экспертной группы Министерства цифровой трансформации Украины.

В рамках дальнейших этапов работы Центр ответственной игры планирует исследовать опыт других стран и на этой основе сформировать предложения по практической имплементации в Украине.