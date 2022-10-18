Міжнародні санкції залишають глибокі шрами на економіці РФ, - дослідження

Росії загрожує різкий і тривалий спад її реальних доходів, оскільки міжнародні санкції через вторгнення в Україну залишають глибокі шрами на її економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження , яке опублікували в журналі Economics Letters.

"Розрив торговельних зв'язків та доступ до багатонаціонального виробництва можуть скоротити реальні доходи майже на 12% і призвести до постійного зниження реального валового внутрішнього продукту для Росії", - заявляють Сяї Ду та Цзи Ван із Шанхайського фінансово-економічного університету.

За їх словами, ця втрата добробуту в основному пов'язана зі втратою доступу до іноземних кінцевих товарів та проміжних продуктів. Одна з найпесимістичніших на сьогоднішній день оцінок наслідків російської війни змоделювала ефект ізоляції Росії від усіх економік, крім Китаю, її найбільшого торгового партнера. Хоча Китай не приєднався до санкцій, ризик недотримання вторинних санкцій все ще може обмежувати ділові зв'язки.

США та їхні союзники неодноразово вводили санкції після вторгнення 24 лютого, запроваджуючи обмеження, які тепер поширюються від енергетики до фінансів, і змушуючи сотні іноземних компаній піти. Хоча російська економіка адаптувалася і, ймовірно, зіткнеться з дрібнішою рецесією, ніж спочатку побоювалися, збиток у довгостроковій перспективі залишається більш невизначеним і найважче піддається кількісній оцінці. Китайські економісти виявили, що Росія понесе меншу, але все ж таки суттєву втрату добробуту майже на 10%, якщо санкції торкнуться тільки торгівлі і залишать незайманими виробничі зв'язки. Їхня модель включала 44 економіки та 34 сектори.

"Нам слід звернути більше уваги на нещодавні новини, які свідчать про те, що багато західних транснаціональних корпорацій пішли з Росії з початку російсько-української війни", - заявили економісти.