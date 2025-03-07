Міжнародні резерви України скоротилися на 3 млрд доларів: що на це вплинуло

З початку року резерви скоротилися на 8,3% (на 3,650 млрд доларів).

Як зазначили в НБУ, динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) за відсутності надходжень від міжнародних партнерів.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - йдеться в повідомленні.

Операції в лютому

Зокрема, НБУ в лютому 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,058 млрд доларів. Це на 18% менше, ніж у січні року.

На валютні рахунки уряду України в НБУ в лютому надійшло 255,0 млн доларів від розміщення валютних ОВДП.

Уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 341,6 млн доларів.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 428,9 млн доларів.

У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 673,4 млн доларів.