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Міжнародні резерви України скоротилися на 1,1 млрд доларів: НБУ назвав причину

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 12:40
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Міжнародні резерви України скоротилися на 1,1 млрд доларів: НБУ назвав причину Фото: міжнародні резерви України впали до 37,9 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України протягом червня 2024 року впали на 2,9% (1,143 млрд доларів) до 37,894 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 6,5% (на 2,615 млрд доларів).

Міжнародні резерви України скоротилися на 1,1 млрд доларів: НБУ назвав причину

Резерви в червні

В НБУ повідомили, що центробанк продав на міжбанку за червень 2,995 млрд доларів, що на 2,7% менше, ніж у травні.

У червні Україна отримала 2,02 млрд доларів від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility.

Водночас Україна виплатила :

  • 73,6 млн доларів за обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком
  • 12,6 млн доларів - обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
  • 42,6 млн доларів - сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 248,6 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародні резерви України у березні 2024 року зросли на 18% до 43,763 млрд доларів – рекордного рівня в історії України.

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги в поточному році. Тому НБУ покращив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2024 року до 43,4 млрд доларів. Ще на початку року НБУ очікував 40,4 млрд доларів.

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Національний банк України
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