Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 3,930 млрд доларів.

Причини скорочення резервів

Як зазначили в прес-службі НБУ, динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Зокрема, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив 3,430 млрд доларів.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1,991 млрд доларів

З них:

1,111 млрд доларів – від Міжнародного валютного фонду;

569,1 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП;

289,5 млн доларів – від Уряду Канади;

21,6 млн доларів – грантові кошти від Уряду Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 943,4 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 87,9 млн доларів.

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 143,8 млн доларів.