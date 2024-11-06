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Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль

Фото: НБУ назвав обсяг резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України скоротилися за жовтень на 6,0% (на 2 324,02 млрд доларів) до 36,578 млрд доларів. Резерви падають другий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані НБУ.

За даними НБУ, з початку року резерви скоротилися на 3,930 млрд доларів.

Причини скорочення резервів

Як зазначили в прес-службі НБУ, динаміка міжнародних резервів у жовтні 2024 року зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Зокрема, чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив 3,430 млрд доларів.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 1,991 млрд доларів

З них:

  • 1,111 млрд доларів – від Міжнародного валютного фонду;
  • 569,1 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП;
  • 289,5 млн доларів – від Уряду Канади;
  • 21,6 млн доларів – грантові кошти від Уряду Сербії.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 943,4 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 87,9 млн доларів.

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 143,8 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ у вересні покращив прогноз щодо міжнародних резервів України у 2024 році до 43,6 млрд доларів.

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Національний банк України