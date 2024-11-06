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Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд

Фото: НБУ назвал объем резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Международные резервы Украины сократились за октябрь на 6,0% (на 2 324,02 млрд. долларов) до 36,578 млрд долларов. Резервы падают второй месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы сократились на 3,930 млрд долларов.

Причины сокращения резервов

Как отметили в пресс-службе НБУ, динамика международных резервов в октябре 2024 года была обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

В частности, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 3,430 млрд долларов.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1,991 млрд долларов. Из них:

  • 1,111 млрд долларов – от Международного валютного фонда;
  • 569,1 млн долларов – от размещения валютных ОВГЗ;
  • 289,5 млн долларов – от Правительства Канады;
  • 21,6 млн долларов – грантовые средства от Правительства Сербии.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 943,4 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 87,9 млн долларов.

В октябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 143,8 млн долларов.

Напомним, НБУ в сентябре улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов.

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Национальный банк Украины